தமிழக விவசாயிகளே... சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருங்க ! - கட்ஜூ யோசனை

தமிழக விவசாயிகள் தங்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை சாகும் வரை உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை தொடங்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி மார்கண்டேய கட்ஜூ கூறியுள்ளார்.

Recommendation 2 Tamilnadu farmers in Delhi: announce Gandhian fast unto death till demands accepted. It is 'amogh astra'. KCR got Telengana

Justice Markandey Katju said his twitter post, Tamilnadu farmers in Delhi announce Gandhian fast unto death till demands accepted. It is an 'amogh astra', KCR got Telangana.