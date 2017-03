காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கோரி டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் 100 நாட்கள் உண்ணாவிரதம்!

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் 100 நாட்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை நாளை மறுநாள் தொடங்குகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Demanding to create Cauvery Management Board and so many issues, the TN Farmers are going to fasting protest for 100 days in Delhi Jantar Mantar.