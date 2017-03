டெல்லியில் விவசாயிகளுடன் கனிமொழி சந்திப்பு! பிரச்சினைகள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்புவதாக உறுதி

டெல்லியில் கடந்த 6 நாள்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தமிழக விவசாயிகளை இன்று சந்தித்த திமுக எம்.பி.கனிமொழி, அவர்களது கோரிக்கைகள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்புவதாக உறுதி அளித்தார்.

English summary

MP Kanimozhi met TN Farmers who are protesting in Delhi Jantar Mantar.