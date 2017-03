மத்திய நிதியமைச்சர், வேளாண்துறை அமைச்சருடன் தமிழக விவசாயிகள் சந்திப்பு

மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லியையும், வேளாண்துறை அமைச்சர் ராதாமோகன் சிங்கையும் தமிழக விவசாயிகள் நேரில் சந்தித்து பேச உள்ளனர்.

English summary

A representation of farmers from Tamil Nadu protesting in Delhi go on to meet Union minister Arun Jaitley and Agricultural Minister Radhamohan singh regarding their demand for writing off farmers debts.