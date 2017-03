மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் குதிப்பு... வலுக்கிறது விவசாயிகளின் 17 நாள் போராட்டம்

டெல்லி 17வது நாளாக தமிழக விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளதால் உழவர்களின் போராட்டம் மேலும் வலுவடைந்

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 7:48 [IST]

English summary

Tamil Nadu farmers continue their protest at Jantar Mantar in Delhi for 17th day.