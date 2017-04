புடவை கட்டி பெண் வேடமிட்டு.. பிரதமர் இல்லம் நோக்கி விவசாயிகள் பேரணி.. டெல்லியில் மீண்டும் பரபரப்பு

தமிழக விவசாயிகள் 32வது நாளாக டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். தங்களது கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பெண் வேடமிட்டு பிரதமர் இல்லம் நோக்கி தமிழக விவசாயிகள் பேரணி செல்கின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu farmers, who wear saree starts procession to PM Modi residence in Delhi.