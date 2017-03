தமிழக விவசாயிகளின் 9வது நாள் போராட்டம்… வேல்முருகன் நேரில் சென்று ஆதரவு

டெல்லியில் போராட்டம் 9 நாட்களாக போராட்டம் நடத்தும் விவசாயிகளை இன்று நேரில் சந்தித்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் ஆதரவு தெரிவித்தார்.

English summary

TVK leader Velmurugan went to Delhi and extended his support to TN farmers, who stage protest for 9th day.