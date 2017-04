போராட்டம் நடத்திய விவசாயிகளின் கூடாரங்களை அகற்ற போலீசார் மிரட்டல்… டெல்லி பரபரப்பு

டெல்லியில் 37 நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வந்த தமிழக விவசாயிகள் உடனடியாக அங்கிருந்து கூடாரங்களை அகற்ற வேண்டும் என்று போலீசார் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu farmers were threatened by Delhi police to vacate from Jantar Mantar. Tension prevails.