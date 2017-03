டெல்லியில் விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த ஜெயக்குமார் - எதிர்ப்பால் வெளியேறினார்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு தமிழக விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Finance Minister Jayakumar’s Press Meet after extending Support to Farmers’ Protest at Jantar Mantar in Delhi.