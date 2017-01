அவசரச் சட்டத்தில்.. காளைகளை காட்சிப்படுத்தும் தடையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு?

மிருகவதை தடுப்புச் சட்டத்தில் காளைகளை காட்சிப்படுத்தும் தடையில் இருந்து தமிழகத்துக்கு விலக்கு தரும் வகையில் புதிய அவசர சட்டம் அமைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Sources said that TamilNadu will get exemption to exhibit bull as a performing animal through the new ordinance.