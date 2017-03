டெல்லி வீதியில் தமிழக விவசாயிகள் எலிக்கறி சாப்பிடவா 39 எம்.பிக்களை தேர்ந்தெடுத்தோம்?

தமிழகத்தில் விவசாயிகள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த 15 நாள்களாக போராடி வருகின்றனர்.

English summary

Farmers are protesting continuously in Delhi for various issues. But the representatives, that is MLA, MP are keeping silent.