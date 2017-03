ஆந்திராவில் கைது செய்யப்பட்ட 177 தமிழர்கள் நாளை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்.. வனத்துறை அதிகாரி தகவல்

செம்மரக் கடத்தலுக்கு இளைஞர்கள் பலிகடாவாக்கப்படுகின்றனர் என்று ஆந்திர வன பாதுகாப்பாளர் மூர்த்தி கூறியுள்ளார். இதற்கு மூளையாக செயல்படுபவர்களை விரைவில் கண்டுபிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர்

TN government should cooperate with AP to control sanders smuggling says forest officials.