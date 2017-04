ரூ. 30 லட்சம் மோசடி... நிலுவையில் இரு வழக்குகள்.... கைதாகிறார் அமைச்சர் காமராஜ்?

ஒப்பந்ததாரர் ஒருவரிடம் ரூ. 30 லட்சம் மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் அமைச்சர் காமராஜ் கைது செய்யப்படலாம் என தெரிகிறது.

English summary

The Supreme Court on Friday directed the Tamil Nadu police to file an FIR against minister Kamaraj. The minister, a close aide of Sasikala Natarajan and Dinakaran, is accused of cheating a real estate businessman of Rs 30 lakhs. So the minister Kamaraj may be arrested?