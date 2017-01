ஜல்லிக்கட்டு.. தமிழக அரசின் புதிய சட்டம் செல்லும்... அட்டர்னி ஜெனரல் முகுல் ரோத்தகி உறுதி

ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்காக தமிழக அரசு இயற்றிய புதிய சட்டம் செல்லும் என்று அட்டர்னி ஜெனரல் முகுல் ரோத்தகி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu's new Jallikattu law is valid said Attorney-General Mukul Rohatgi in Delhi.