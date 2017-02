ஓ.பி.எஸ்ஸா, சசிகலாவா?.. இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை என்கிறார் திருநாவுக்கரசர்

தமிழகத்தில் யாருக்கு ஆதரவு தருவது என்பது குறித்து இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

English summary

TNCC president Thirunavukkarasar has said that they not yet decided on TN political fiasco.