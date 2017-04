காதலிக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியாத காதலன்.. விமானக் கடத்தல் மிரட்டல் விடுத்து கைது

சென்னையைச் சேர்ந்த தனது காதலியை விமானத்தில் அழைத்துச் செல்ல பணம் இல்லாததால் விமானம் கடத்தப்படும் என்று வதந்தியை பரப்பிய டிராவல் ஏஜெண்ட் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

The man now in the custody of the Hyderabad police said that he wanted to stall his girlfriend's trip to Goa and hence he sent out the hoax mail to the Mumbai police.