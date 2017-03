நெடுஞ்சாலை மதுக்கடைகளை மூட இன்றே கடைசி.. தமிழகத்துக்கு அவகாசம் இல்லை... சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி

நெடுஞ்சாலை மதுக்கடைகளை மூட தமிழகத்திற்கு கால அவகாசம் வழங்கப்பட மாட்டாது என்று சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Tasmac in highways should be closed from tomorrow, Supreme court ordered.