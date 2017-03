கழிவறையில் இருந்து வெளியான துர்நாற்றம்.. நொந்துபோன விமானி.. அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட விமானம்

பெங்களூருவில் இருந்து டெல்லி சென்ற விமானத்தின் கழிவறையில் இருந்து திடீரென பயங்கர துர்நாற்றம் வீசியதால் பயணிகள் விமானம் உடனடியாக தரையிறக்கப்பட்டது.

English summary

Foul smell from a stinking toilet on its Bengaluru-Delhi flight on Sunday forced Spicejet to divert the plane to Hyderabad,