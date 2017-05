புனேவில் செல்போன் பேசிக்கொண்டு வண்டி ஓட்டுபவர்களை எச்சரிக்கும் எமன்!

செல்போனில் பேசிக்கொண்டே வாகனம் ஓட்டினால் எமதர்மராஜா வருவார் என்று புனே போக்குவரத்து காவல்துறையினர் எச்சரிக்கின்றனர்.

English summary

According to the plan, if a driver is seen using the phone, rather than the police, a volunteer dressed as Yamraj will appear before them, accompanied by Chitragupta