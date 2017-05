ரயில் டிக்கெட்டுகள் இனி வீடு தேடி வரும்.. கேஷ் ஆன் டெலிவரி வசதியும் உண்டு! ஐஆர்சிடிசி அசத்தல்

இனி ரயிலில் பயணிக்க டிக்கெட்டுகள் புக் செய்தால் வீட்டுக்கே அவற்றை அனுப்பும் 'பே ஆன் டெலிவரி' திட்டத்தை அமலுக்கு கொண்டுவருகிறது ரயில்வே துறை.

English summary

The next time you book a train ticket online, it could land at your doorstep. The IRCTC has introduced 'pay on delivery' option for its customers. Not only will you be able to pay for tickets prior or on delivery, you can now get your tickets delivered to your doorstep.