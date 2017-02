மாணவர்களுக்கு ‘நீட்’ தேர்வு வேண்டாம்.. மோடியை சந்தித்து திமுக எம்பி திருச்சி சிவா மனு

தமிழக மாணவர்களை ‘நீட்’ தேர்வில் இருந்து விடுவிக்கக் கோரும் மனுவை பிரதமர் மோடியை திமுக எம்பி திருச்சி சிவா நேரில் சந்தித்து அளித்தார்.

English summary

DMK MP Trichy Siva met PM Modi in Delhi to demand to exempt Tamil Nadu students from NEET.