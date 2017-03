ஹைட்ரோ கார்பனுக்காக விவசாயத்தை அழிக்கக் கூடாது.. ராஜ்யசபாவில் திருச்சி சிவா அதிரடி

ஹைட்ரோ கார்பன் எரிவாயுவிற்காக விவசாயத்தை அழிக்கக் கூடாது என்று ராஜ்யசபாவில் திமுக எம்பி திருச்சி சிவா பேசினார்.

English summary

DMK MP Trichy Siva has spoken in Parliament against Hydrocarbon project.