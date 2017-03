உத்தராகண்ட் முதல்வராக திரிவேந்திர சிங் தேர்வு.. நாளை பதவியேற்பு விழா

இன்று நடைபெற்ற எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில், திரிவேந்திர சிங் உத்தராகண்ட் முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

The BJP has picked Trivendra Singh Rawat as its Chief Minister candidate in Uttarakhand.