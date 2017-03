உத்தரகாண்ட் முதல்வராகப் பதவியேற்றார் திரிவேந்திர சிங் ராவத் ... பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா பங்கேற்பு

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் 8 வது முதல்வராக திரிவேந்திர சிங் ராவத் இன்று பதவியேற்றார்.

English summary

Trivendra Singh Rawat took oath as the Uttarakhand’s 9th Chief Minister in presence of Prime Minister Narendra Modi and BJP’s national president Amit Shah at Parade ground in Dehradun on Saturday afternoon.