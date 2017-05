டெல்லியில் துருக்கி அதிபர் எர்டோகன்... இருதரப்பு வர்த்தக உறவில் ஏறுமுகம்!

இந்தியாவுக்கும் துருக்கி நாட்டுக்கும் இடையே நட்பு ரீதியிலான வர்த்தக உறவு முன்பைவிட தற்போது மேம்பட்டுள்ளது என்று கூறியுள்ளார் பிரதமர் மோடி.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 16:24 [IST]

English summary

Recep Tayyip Erdogan president of turkey meets with India's prime minister Modi to boost bilateral relationship. The meeting was held at presidential palace in New Delhi.