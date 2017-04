அதிமுகவிற்கு குடும்ப அரசியல் என்றால் என்னென்னே தெரியாதாம்… சொல்கிறார் தம்பிதுரை

இரட்டை இலை சின்னத்தை மீண்டும் பெறுவதற்காக சாதாரண தொண்டனாக கட்சியை இணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளேன் என்று லோக் சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

We are trying to get two leaves symbol again, said ADMK MP Thambidurai in Delhi.