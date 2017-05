திருப்பதி தேவஸ்தான கணனிகளிலும் ரான்சம்வேர் அட்டாக்! இணையதளம் முடக்கம்!

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அலுவலகத்தில் உள்ள கணினிகள் ரான்சம்வேர் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் தேவஸ்தானத்தின் இணையதளமும் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

A red-coloured critical alert was issued in connection with the WannaCry attack that hit over 90,000 systems across 75 countries across the world including India. TTD's computers are also affected by virus.