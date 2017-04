சின்னத்திற்கு லஞ்சம்.. டெல்லி போலீஸ் முன்னிலையில் 3வது நாளாக டிடிவி தினகரன் ஆஜர்

இன்று மாலை 4 மணியளவில் மீண்டும் டிடிவி தினகரன் டெல்லி போலீஸ் அதிகாரிகள் முன்பு ஆஜராகியுள்ளார். அவரிடம் துருவி துருவி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV Dhinakaran appears at Crime branch, New Delhi to join the third day probe.