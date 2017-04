தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம்: கைதாகாமல் இருக்க டிடிவி தினகரன் தப்பி ஓடி தலைமறைவு?

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் கைதாகாமல் தப்ப டிடிவி தினகரன் தலைமறைவாகிவிட்டதாக பரபரப்பு கிளம்பியுள்ளது.

English summary

According to the ADMK Sources TTV Dinakaran who faces arrest in bribe case now absconding from Bengaluru.