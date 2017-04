அதிமுக ரீ எண்ட்ரி முதல் அரெஸ்ட் வரை.... டிடிவி தினகரன் கடந்து வந்த பாதை

டிடிவி தினகரன் துணைப் பொதுச்செயலாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டு 70 நாட்களுக்குள் கைது செய்யப்பட்டு திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

here is the story of TTV Dinakaran ADMK re entry on February 15 to arest on April 26 in Delhi.