இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்தாக கூறப்படும் புகாரில் 4 நாட்கள் விசாரணைக்கு பின்னர் டிடிவி தினகரன் கைது செய்யப்பட்டார்.

