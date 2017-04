ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் தினகரன் போட்டியிட தடை கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் தினகரன் போட்டியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

P.A. Joseph has appealed Supreme Court against TTV Dinakaran contesting in R.K. nagar by-poll.