உடல்நலக்குறைவை காரணம் காட்டி ஜாமின் கேட்ட டிடிவி.தினகரன்!

உடல்நலக்குறைவை காரணம் காட்டி டிடிவி தினகரன் டெல்லியில் உள்ள திஸ் ஹசரி கோர்ட்டில் ஜாமின் கோரினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dinakaran claimed that he was willing to extend full cooperation to the investigating authorities. He also told the court that he was not given exemption from appearing in person before the investigating authorities despite the death of his relative. TTV Dinakaran cited health reason for bail and also claimed that he was the victim of a larger conspiracy.