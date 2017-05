டிடிவி தினகரன் ஜாமீன் கோரி டெல்லி நீதிமன்றத்தில் மனு!

திஹார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரன் ஜாமீன் கோரி டெல்லி நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran filed a bail petition in the Delhi courtTTV Dinakaran who was detained in Tihar jail, has filed a bail petition in the Delhi court. The petition will be heard tomorrow.