சின்னத்துக்கு லஞ்சம்: இன்றும் டிடிவி தினகரனிடம் டெல்லி போலீஸ் விசாரணை! கைதுக்கு வாய்ப்பு?

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்த புகாரில் டிடிவி தினகரனிடம் இன்றும் விசாரணை நடைபெறவுள்ளது.

English summary

TTV Dinakaran has appeared before Delhi police yesterday and police quizzed him for 7 hours. At the same time, they ordered him to appear today also.