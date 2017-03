டிடிவி.தினகரன் கற்பனை கோட்டையில் மிதந்து வருகிறார் - கேபி.முனுசாமி சரமாரி சாடல்

டிடிவி.தினகரன் ஆர்கே.நகர் தேர்தலில் ஜெயித்து விடலாம் என கற்பனை கோட்டையில் மிதந்து வருவதாக கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Minister KP.Munusamy says that if TTV.Dinakaran gets deposit in RK.Nagar that is the big victory for him. He is floating in the castle as he can win the RK.Nagar election said KP.Munusamy.