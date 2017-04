இரட்டை இலைக்காக லஞ்சம்: டிடிவி தினகரன் டெல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்!

இரட்டை இலைக்காக லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரன் டெல்லியில் உள்ள தீஸ் ஹசாரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 14:49 [IST]

English summary

Bribery case: TTV Dinakaran is going to appear before Judge.