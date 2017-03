சசிகலா அக்காள் மகன் தினகரனுக்கு டெல்லியில் காத்திருக்கும் புதுப் பதவி?

டெல்லிக்கான தமிழக அரசின் சிறப்பு பிரதிநிதியாக சசிகலாவின் அக்காள் மகன் டிடிவி தினகரன் நியமிக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

TTV.Dinakaran may appointed as a representative of Delhi. Sasikala wants to know the government movements. so only she wants to appoint TTV.Dinakaran ad a representative of Delhi.