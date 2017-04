திஹார் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறாரா டிடிவி தினகரன்?

இரட்டை இலைச் சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரன் திஹார் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

TTV.Dinakaran may go to tihar jail on the case of bribe for double leaf symbol.