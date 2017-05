குரல் மாதிரியை பதிவு செய்ய டிடிவி தினகரன் மறுப்பு - சட்டத்தில் இடமில்லை என்கிறார்!

இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் தர முயன்ற வழக்கில் குரல் மாதிரியை பதிவு செய்ய நீதிமன்றத்தில், டி.டி.வி. தினகரன் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 16:23 [IST]

TTV Dinakaran refused to Voice sample test in Delhi Court. The court's direction came on Delhi Police Crime Branch's plea seeking to obtain Dhinakaran's consent for voice sample.