தினகரனின் ஹவாலா ஏஜென்ட் கைது... டெல்லி ஏர்போர்ட்டில் அலேக்காக தூக்கியது போலீஸ்!

டிடிவி தினகரன் வழக்கில் பணப்பரிமாற்றத்திற்கு உதவியதாக கருதப்படும் ஹவாலா ஏஜென்டை டெல்லி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Another agent who transfers money in ec bribe case surrounded by police in delhi airport, further investigations going on