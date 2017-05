இரட்டை இலைக்காக லஞ்சம்... தினகரனின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் தினகரனின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை வரும் திங்கள்கிழமைக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

Delhi Court Judge postponed TTV Dinakaran and Mallikarjunan's bail plea to Monday.

