டிடிவி.தினகரனின் நண்பர் மல்லிகார்ஜூனாவையும் கைது செய்த டெல்லி போலீஸ்!

இரட்டை இலைச்சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் டிடிவி.தினகரனின் நண்பர் மல்லிகார்ஜூனா ரெட்டியும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran's friend Mallkarjuna reddy also has been arrested by the Delhi police. TTV Dinakarans helper Janarthanan also have been arrested.