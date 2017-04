சுகேஷ் சந்திரா யார் சார்? எனக்குத் தெரியாதே... டிடிவி தினகரன் கமுக்கம்

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுகேஷ் சந்திரசேகர் தனக்கு யாரென்றே தெரியாது என்று டெல்லி விமான நிலையத்தில் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.

English summary

Bribe case: TTV Dinakaran reached Delhi to appear before Police to give explanation about bribe given to election commission.