டெல்லி திஹார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் தினகரன் !

டிடிவி தினகரன் மற்றும் அவரது நண்பர் மல்லிகார்ஜூனா ஆகியோர் டெல்லி திஹார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

English summary

The Tis Hazari court sent TTV Dinakaran and his aide Mallikarjuna to 15 days judicial custody. The duo will now spend the next 15 days in high-security Tihar Jail.