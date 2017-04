ஜெ. இடத்தை பிடிப்பாரா டிடிவி.தினகரன்?

இரட்டை இலைச்சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள டிடிவி.தினகரனை முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்க டெல்லி குற்றப்பிரிவு போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

TTV Dinakaran will be the Accused number one in the bribe case it seems. TTV Dinakaran will fill the place of Jayalalitha who were the accused number one in the DA case.