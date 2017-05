தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ரூ. 50 கோடி லஞ்சம்.. சிக்குகிறார் ஈரோடு மணல் கான்ட்ராக்டர்

ரூ. 50 கோடி பேர விவகாரம் தொடர்பாக ஈரோட்டை சேர்ந்த மணல் கான்ட்ராக்டரை பிடிக்க அமலாக்கத் துறையினர் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Twin leaves bribery case: Enforcement wing has registered case against TTV Dinakaran and also searching for sand contractor from Erode who was present when twin leaves matter was discussed with sukesh.