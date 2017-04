தேர்தல் ஆணையத்தில் உள்ள கறுப்பு ஆடு யார்... டெல்லி போலீஸ் தீவிர விசாரணை

இரட்டை இலை சின்னத்துக்காக தினகரனுடன் பேரம் பேசிய தேர்தல் ஆணைய அதிகாரி குறித்து டெல்லி போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

EC bribery case: Delhi police has intensified their probe to find out which official from EC talked deal with TTV Dinakaran.