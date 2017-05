மழைக்கு ஒதுங்கிய இரு பெண்களை சீரழித்த...போலீஸ் அதிகாரியின் மகன் உள்பட 8 பேர்!

ஆந்திர மாநிலத்தில் கடும் மழை பெய்ததால் அங்குள்ள கட்டடத்தில் ஒதுங்கிய இரு பெண்களை 8 பேர் கொண்ட கும்பல் பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

Tuesday, May 23, 2017, 10:17 [IST]

Heavy rain in Andhra. On returing from temple function 2 girls with their boy friends were stand in a building. 8 persons were molested the two girls and attacked their boy friends. Police probe started.