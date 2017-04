இரட்டை இலைக்கு லஞ்சம்.. தினகரனுடன் சிக்கிய மேலும் ஒரு இடைத்தரகர் இன்று கைது?

இரட்டை இலை சின்னத்தைப் பெற லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் டிடிவி தினகரன் நள்ளிரவு கைது செய்யப்பட்டார். அவருடன் தொடர்புடைய ஷா பைசல் என்பவர் இன்று கைது செய்யப்படலாம் என்று டெல்லி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்

English summary

Two leaves bribery case, one more agent Sha Faisal will be inquired today.